Christelijke leiders reageren opgetogen op abortusbesluit in diep verdeeld Amerika

Het besluit van het Amerikaanse hooggerechtshof om het landelijke recht op abortus te schrappen is met instemming, gejuich en dankzegging ontvangen door evangelicals in de Verenigde Staten.

Anti-abortus-activisten zijn opgetogen nu het landelijke recht op abortus in Amerika is geschrapt.

Washington

De leiders van deze groep behoudende christenen, overwegend pro life en te vinden in alle protestantse kerken in Amerika, reageerden opgetogen op de ‘politieke en culturele aardbeving’. Op sociale media was de uitspraak te lezen dat het ‘ooit ondenkbare’ toch is gebeurd. ‘Dit is de dag waarop we allemaal hebben gewacht’, tekende het christelijke magazine Christianity Today op.

En: ‘Een van de belangrijkste dagen in de geschiedenis van Amerika’.

Het hof zette vrijdag een streep door een uitspraak in de zaak Roe versus Wade uit 1973 die vrouwen het recht gaf abortus te laten plegen. Er werd destijds wel een grens gesteld: abortus was toegestaan tot de grens van levensvatbaarheid van de foetus, rond ..

