‘We eten één maaltijd per dag.’ Hoe Zanzibar lijdt onder het wegblijven van toeristen

Zanzibar Stad

‘Help mama Afrika’, roept een vrouw die omslagdoeken probeert te verkopen in een haventje. ‘We hebben al twee weken niets verkocht. We moeten onze kinderen voeden’, smeekt ze. Het handjevol Europese toeristen aan wie zij haar spullen probeert te slijten heeft moeite met inschatten of haar geweeklaag oprecht is of een verkooptruc.

De oostkust van Zanzibar - de autonome eilandstaat van Tanzania - is volgebouwd met prachtige ruim opgezette resorts. De één nog luxer dan de ander. Maar de meeste hebben hun deuren al twee jaar gesloten. Waar de coronacrisis in Nederland naar de achtergrond verdwijnt, zijn de gevolgen op Zanzibar nog overal voelbaar.

Hij laat vergeelde plaatjes zien van de mooie plekjes waar hij naartoe k..

