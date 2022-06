Ook Vlaanderen worstelt met stikstof: ‘De koeien in mijn stal hebben meer verstand dan de regering’

'Onze grond is straks niets meer waard: als we geen mest mogen uitrijden, groeit er niets op.'

Slapen? Marc Van Roey moet even lachen bij de vraag, want de laatste tijd doet hij geen oog meer dicht. Eén van de oorzaken is misschien de kleine die een half jaar geleden is geboren, maar hij ligt vooral wakker van het stikstofdossier waar ook Belgische boeren mee om de oren worden geslagen.

‘Je wilt er niet aan denken’, zegt hij, ‘maar je doet het toch. Piekeren en tobben. Hoe moeilijk gaan ze het ons maken? Kunnen we het bedrijf houden? En als de regering boeren gaat uitkopen, welk bedrag krijgen we dan? Genoeg om alle schulden af te betalen?’

Van Roey (31) zit samen met zijn ouders in de keuken van de boerderij waar hij is opgegroeid. Overal klinken vogels. Buiten zijn het zwaluwen, vinken en mussen, binnen een koekoeksklok. Als er be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .