Hof VS maakt einde aan landelijk recht op abortus

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft in een van de meest fundamentele uitspraken ooit het landelijke recht op abortus geschrapt.

Washington

Het hof schrapte de uitspraak uit 1973 in de zaak Roe versus Wade. Volgens die uitspraak hadden vrouwen in de Verenigde Staten recht om abortus te laten plegen tot de grens van levensvatbaarheid van de foetus, rond de 23e week van de zwangerschap. De uitspraak, gebaseerd op het oordeel van vijf conservatieve rechters tegenover drie liberale rechters en een afwijkende mening van opperrechter John Roberts, is een ‘politieke en culturele aardbeving’, schrijven zowel liberale als conservatieve media.

Vanaf het moment dat Roe versus Wade werd aangenomen, heeft de pro-lifebeweging zich ingezet voor het herroepen ervan. Pro-life activisten die zich voor het hof hadden verzameld om de uitspraak van het af te wachten, juichten toen deze ..

