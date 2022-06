Georgiërs in Oekraïne: ‘Al 400 jaar vechten tegen Rusland’

Van de internationale groepen die meevechten met Oekraïne in de strijd tegen de Russen is het Georgische Legioen de grootste. Iedereen die zich erbij wil aansluiten wordt persoonlijk beoordeeld door commandant Mamuta Mamulshavili. ‘Alleenn gevechtservaring telt.’

Het Georgische Legioen werd in 2014 tijdens de Donbas oorlog opgericht door huidige eerste commandant Mamuta Mamulashvili (44), een Georgische veteraan van de oorlog in Abchazië en Tsjetsjenië.

Kherson

Op de stoep voor het voormalige weeshuis ergens in het zuiden van Zaporizhzhia zitten Lasha (26), Dzier (38) en Demna (42) in de zon voor de deur van hun militaire basis. Irakli (42), commandant van een groep Georgische en internationale soldaten, loopt naar buiten met handen vol ijsjes. Dankbaar worden de magnums en gekleurd bespikkeld aardbeienijs aangenomen door de soldaten. ‘We doen niets anders dan ijs eten op zonnige dagen’, zegt Irakli. ‘Oekraïne kon maanden lang geen ijs importeren. Daarom hebben we wat in te halen’, lacht hij.

