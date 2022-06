Rusland verandert Donbas in een dodelijke ‘kookpot’

Ook Lysychansk wordt door Rusland zwaar onder vuur genomen en is al deels verwoest. Van buurstad Severodonetsk is weinig meer over.

‘We zullen het leger van Oekraïne koken in de kookpot van Gorsky’; zo maakte de Russische legerleiding vrijdag de volgende fase van de oorlog in Loehansk bekend. De woorden zijn letterlijk bedoeld. Het ministerie van Defensie liet ter illustratie een video zien van een aanval met thermobarische wapens op een Oekraïense militaire positie. De immense vuurbal met een temperatuur van drieduizend graden Celsius vernietigde alles en iedereen.

Het is onderdeel van een wreed offensief waarin Oekraïne vrijdag gedwongen was het verzet in de stad Severodonetsk op te geven. ‘Alle infrastructuur in de stad is volledig verwoest en meer dan 90 procent van de huizen is beschoten. Het heeft geen zin meer in totaal verwoeste posities te blijven, terwijl he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .