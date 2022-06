Het vergt een sterk geloof om in de Republikeinse Partij de waarheid te verdedigen

‘Maak je geen zorgen. Jij en Christian zullen je ook bij Adam in de hel voegen!’ Het is een van de zinnetjes uit de brief die Sofia Kinzinger, de vrouw van de Republikeinse afgevaardigde Adam Kinzinger, in de brievenbus kreeg. Reden voor de aangekondigde executie van Kinzinger, zijn vrouw en hun bijna halfjaar oude zoontje is dat hij een van de twee Republikeinen is die lid zijn van de onderzoekscommissie naar de gebeurtenissen op en rond 6 januari 2021. Dat onderzoek legt stap voor stap bloot, hoever Donald Trump wilde gaan om aan de macht te blijven.

Maar de waarheid belandt op totaal verschillende manier in gescheiden werelden. Media als The New York Times, CNN en andere grote media berichten in detail over de getuigenissen. Media di..

