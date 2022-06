In de schaduw van de Oekraïne-oorlog lijdt Kenia honger

Terwijl de oorlog in Oekraïne de voedselprijzen opdrijft, dreigt in Afrika hongersnood. Miljoenen veehoudende nomaden zijn hun dieren verloren door aanhoudende droogte. In Turkana, Kenia, wachten de vergeten klimaatvluchtelingen op hulp. ‘Onze kinderen zijn zo verzwakt dat ze de hele dag slapen.’

Nairobi

Vierduizend dieren had hij voor de droogte begon. Nu heeft hij er nog twee over, gedoemd om ook te sterven. Lotiak Lokolio (47) beent langs ronde hutjes van takken – manyatta’s – in het zelfgebouwde vluchtelingenkamp en opent er een om het treurige restant van zijn voormalige rijkdom te laten zien; twee geitjes, een zwart en een wit, huppelen weg de brandende hitte in, over de gortdroge aarde, op zoek naar een sprietje gras.

onheilspellend leeg

De uitgestrekte vlaktes in Turkana, een provincie in het noordwesten van Kenia, zijn onheilspellend leeg. Normaal grazen hier duizenden geiten, schapen en kamelen om de acaciabomen en struikgewassen, maar ze zijn allemaal g..

