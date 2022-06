Vrees voor uitbraak van cholera na aardbeving in arme regio Afghanistan

De reddingswerkzaamheden na de aardbeving van woensdag in Afghanistan zijn afgerond. Een regeringswoordvoerder liet donderdag weten dat de zoektocht alleen in ver afgelegen gebieden nog doorgaat, maar dat in de meeste gebieden niet meer wordt gezocht.

De stad Gayan in de provincie Paktia ligt in puin. De inwoners wachten op hulp. (beeld epa )

Kabul

Bij de aardbeving zijn zeker duizend Afghanen om het leven gekomen en raakten 1500 mensen gewond. Woensdagavond zeiden de Taliban al dat de werkzaamheden voor 90 procent waren voltooid, maar de volgende dag verliep het laatste deel moeizaam doordat het begon te regenen.

Verscheidene internationale hulporganisaties zeggen naar Afghanistan te reizen om de bevolking te helpen. De Verenigde Naties willen nog bevestigd krijgen of de zoektocht naar mensen echt afgerond is.

De VN maken zich ondertussen ook zorgen over de nasleep van de aardbeving en een mogelijke cholera-uitbraak. Volgens het bureau voor humanitaire zaken van de VN zijn er al een half miljoen meldingen van mensen met waterige diarree. Een eventuele cholera-uitbraak daarbovenop is volgens de VN ‘een serieuze zorg’. Er worden voorbereidingen getroffen om een grote verspreiding te voorkomen.

De aardbeving kwam op een moment dat Afghanistan het economisch al zeer zwaar heeft. Volgens hulporganisaties lijden miljoenen mensen al honger sinds de machtsovername van de Taliban.

Dokters in het gebied vertellen aan de BBC dat onder de slachtoffers veel kinderen zijn.

Het dodental zal vermoedelijk nog oplopen omdat nog lang niet alle slachtoffers zijn gevonden. De wegen zijn door de beving niet goed begaanbaar en de netwerken zijn volgens de autoriteiten ‘te zwak’, waardoor communicatie met het gebied niet overal mogelijk is. Bovendien is de regio met de zwaarste verwoestingen zeer bergachtig, wat het opzetten van hulpacties bemoeilijkt.

In totaal zouden zeker drieduizend huizen zijn verwoest. Vooral de provincie Paktika is zwaar getroffen. Het is een van de armste gebieden van het land. Mensen wonen er in veelal krakkemikkige hutten, die makkelijk instorten bij een aardbeving.

relaties moeizaam

De internationale hulp komt slechts mondjesmaat op gang. Veel landen zijn terughoudend met het sturen van reddingswerkers, omdat de banden met Afghanistan sinds de machtsovername van de Taliban vorig jaar grotendeels zijn doorgesneden. Ook veel internationale hulporganisaties zijn sindsdien vertrokken. Het internationale vliegverkeer van en naar Afghanistan ligt inmiddels al een jaar grotendeels plat, wat de levering van hulpgoederen en materieel voor reddingswerkers mogelijk bemoeilijkt.