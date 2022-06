AzG: Rusland voert gerichte aanvallen op burgerdoelen uit

Rusland voert in Oekraïne gerichte aanvallen op burgerdoelen uit, stelt Artsen zonder Grenzen (AzG) in een nieuw rapport. De organisatie baseert zich op getuigenissen van 653 uit oorlogsgebieden geëvacueerde patiënten die haar artsen de afgelopen twee maanden behandelden. AzG noemt de Russische aanvallen een ‘ernstige schending van het internationaal humanitair recht’.

De patiënten werden tussen 31 maart en 6 juni met een medische trein geëvacueerd uit oorlogsgebieden in het oosten van Oekraïne en naar ziekenhuizen in veiligere delen van het land gebracht. Tijdens deze reis van twintig tot dertig uur deelden zij veelvuldig hun traumatische ervaringen. Hieruit bleek dat zij gewond raakten door gerichte aanvallen op burgerdoelen, aldus AzG, dat de patiëntverhalen optekende in het rapport No Mercy for Civilians.

geraakt

Meer dan 40 procent van de door AzG behandelde patiënten zijn ouderen en kinderen die geraakt zijn door granaatscherven en schotwonden, die in sommige gevallen tot ‘traumatische amputaties’ leidden. ‘Veel mensen raakten gewond door militaire aanvallen op woonwijken’, zegt AzG-noodhulpcoördinator Christopher Stokes.

‘Hoewel we niet precies kunnen aantonen dat het de intentie was om burgers als doelwit te nemen, betekent het besluit om zware wapens in te zetten in dichtbevolkte gebieden dat burgers, onvermijdelijk en dus bewust, worden gedood of verwond.’

De getuigenissen van de patiënten tonen aan dat burgers ook werden beschoten terwijl zij het oorlogsgebied probeerden te verlaten, aldus AzG. Moskou ontkent steevast burgerdoelen in Oekraïne onder vuur te nemen.