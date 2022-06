Australische premier naar Frankrijk om banden te herstellen

(beeld Epa/paul Braven Australia and new Zealand out)

Die overeenkomst zou gaan om tientallen miljarden euro’s. De vorige Australische regering maakte in september bekend het nieuwe veiligheidspact AUKUS te sluiten met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om de invloed van China tegen te gaan in de regio rond de Stille Oceaan. Zonder overleg met Parijs werd de deal met Frankrijk geschrapt, om Amerikaanse onderzeeërs aan te schaffen. Macron was beledigd en riep uit boosheid tijdelijk de ambassadeurs uit Australië en de Verenigde Staten terug naar Parijs.

opnieuw beginnen

De rel ontstond onder de vorige Australische regering, dus het is volgens Albanese tijd om opnieuw te beginnen. Hij zegt persoonlijk door Macron te zijn uitgenodigd en verwacht een warm welkom. Volgens de premier zouden de twee landen op een ‘respectvolle en eerlijke manier’ met elkaar om moeten gaan. Eerder deze maand maakte zijn regering bekend 555 miljoen euro te betalen aan de Franse scheepsbouwer ter compensatie voor de geannuleerde bestelling.

Albanese is in Europa voor de uitgebreide NAVO-top van volgende week. Hij zou ook zijn uitgenodigd door de Oekraïense president Volodimir Zelenski om Kiev te bezoeken, maar het is nog niet duidelijk of hij dat ook gaat doen.