40 - Waarom heeft Oekraïne nog steeds niet voldoende munitie om de Russen tegen te houden?

Deze week hoor je in Blik Op Buitenland over de politieke situatie in Israël. Daar is deze week het kabinet gevallen. Buitenlandcommentator Jan van Benthem vertelt hoe dat komt en wat daarvan de gevolgen zijn.

We hebben het ook over de oorlog in Oekraïne. De Russen boeken nog steeds progressie in het land en strooien met desinformatie. Wat is waar en wat niet? En worden er door de Oekraïners ook nog gebieden terugveroverd?

