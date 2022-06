Saudische kroonprins in Turkije

De kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, is woensdag aangekomen in Turkije, het land waar bijna vier jaar geleden de Saudische journalist Jamal Khashoggi is vermoord. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontvangt Bin Salman in de hoofdstad Ankara om de betrekkingen tussen beide landen, die verslechterd waren na de moord op de journalist, weer aan te halen. In april bezocht Erdogan Saudi-Arabië al om te praten over de onderlinge betrekkingen. Khashoggi was een criticus van Bin Salman en verdween in oktober 2018 in het Saudische consulaat in Istanbul.