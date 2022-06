Separatisten: wij sloten Oekraïners in

Moskou

Pro-Russische separatisten in de

zelfuitgeroepen Volksrepubliek Loehansk (LPR), waar al wekenlang zwaar wordt gevochten, hebben de omsingeling van een groep Oekraïense soldaten geclaimd. De eenheid zou in de stad Lisitsjansk van de verdedigingstroepen zijn afgesloten. Dat zei een woordvoerder woensdag tegen het Russische persbureau TASS. Een luitenant-kolonel van de LPR-militie verklaarde via RIA Novosti, een andere spreekbuis van het Kremlin, de uitschakeling van een stel buitenlandse huurlingen in Oekraïense dienst. Dat gebeurde ten zuiden van Lisitsjansk.