Londen wil om Europees hof heen

Londen

De Britse regering presenteert een wetsvoorstel waarmee het land besluiten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens naast zich neer kan leggen. Vicepremier Dominic Raab noemt het de ‘wet voor rechten’, die onder meer stelt dat de hoogste rechterlijke instantie inzake mensenrechten het Britse Hooggerechtshof is en niet het Europese hof in Straatsburg. Indien de wetgeving van kracht wordt, is het Europese hof niet langer het hoogste orgaan. Raab gaat tot actie over nadat het Europese hof obstakels opwierp voor het regeringsplan om illegale migranten naar Rwanda te vliegen.