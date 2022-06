Staat deur EU open voor westelijke Balkanlanden?

In het Griekse Thessaloniki beloofden de EU-regeringsleiders op 21 juni 2003 de leiders van de westelijke Balkanlanden een toekomst in de EU. (beeld anp)

Brussel

Het water glinsterde in de haven van het Griekse Thessaloniki, waar de EU-regeringsleiders op 21 juni 2003 de handen schudden van de leiders van Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Macedonië en Servië en Montenegro (toen nog één land). De boodschap van de Europese leiders was helder: ‘De toekomst van de Balkan ligt in de Europese Unie.’

Negentien jaar later is alleen Kroatië toegetreden, in 2013. De Europese Raad van regeringsleiders benadrukt voorafgaand aan de top met de westelijke Balkanlanden nog wel dat de EU ‘ondubbelzinnig voorstander is van de integratie van de Westelijke Balkan in de Europese Unie’.

Maar de leiders van Servië, Noord-Macedonië en Albanië dreigden dinsdag de top te laten schieten, omdat de EU het niet vo..

