AzG bezorgd over situatie migranten in detentie in Libië, roept EU op tot actie

Brussel

Drie jaar lang zat de 38-jarige Eritreeër John vast in Libië. Hij werd van het ene naar het andere detentiecentrum verplaatst, zag vrienden verdrinken bij mislukte pogingen om de Middellandse Zee over te steken en stierf er bijna aan tuberculose. In november 2020 slaagde John er eindelijk in om Lampedusa te bereiken. ‘Als vluchtelingen proberen de zee over te steken dan is dat omdat ze wanhopig zijn. Ik was wanhopig.’

Nu is John veilig en heeft hij een baan in België, maar de verloren jaren in Libië kan hij niet inhalen. Ook knaagt schuldgevoel, dat zoveel vrienden stierven of nog vastzitten in Libië, zo vertelde hij aan Artsen zonder Grenzen, (AzG) dat maandag het rapport Out of Libya naar buiten bracht over mensonterende omstandi..

