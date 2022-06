Brussel trekt 600 miljoen uit voor landen waar honger dreigt

Brussel

De extra hulp moet de getroffen landen, waarvan sommige graag naar Rusland luisteren, ook duidelijk maken dat niet de Europese Unie maar Rusland de boosdoener is.

Door de Russische oorlog in Oekraïne is de export van graan uit dat land stilgevallen. Ook Rusland, eveneens een grote graanexporteur, voert minder uit. Duurte en zelfs schaarste liggen nu op de loer in vooral het Midden-Oosten en Afrika, die erg afhankelijk zijn van Oekraïens en Russisch koren.

De EU moet daarom 600 miljoen euro aan ongebruikte ontwikkelingshulp inzetten om de nood wat te lenigen, stelt de Europese Commissie voor. Daarvoor is de instemming nodig van de EU-landen, die het geld anders terug zouden krijgen. Een kwart van het bedrag is voor onmiddellijke hulp en 350 miljoen voor het versterken van de voedselvoorziening in de getroffen landen om volgende crises beter aan te kunnen. De resterende 100 miljoen zou via het Internationaal Monetair Fonds worden verdeeld.

De EU verzet zich krachtig tegen pogingen van Rusland om de unie de dreigende honger aan te wrijven. Moskou beweert dat de sancties die de EU het land heeft opgelegd de oorzaak zijn van de problemen. Brussel wijst erop dat geen van de strafmaatregelen voedsel of kunstmest raakt.