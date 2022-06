De Israëlische regering springt in het diepe

Een Israëlische regering die uit eigen beweging aftreedt, is een unicum. Maar alleen zo denken premier Naftali Bennett en minister Yair Lapid de oppositie en vooral oud-premier Netanyahu voor te kunnen zijn.

Jeruzalem

Na de verrassende aankondiging, maandagavond, van de ontbinding van de Israëlische regering, zal de Knesset zich vandaag buigen over de ontbinding van het parlement. Dinsdag is het wetsvoorstel daartoe door de Knesset op de agenda voor de volgende dag geaccepteerd. Dat betekent dat mogelijk binnen een dag, maar waarschijnlijker aanstaande maandag, de Knesset wordt ontbonden. In oktober worden er dan verkiezingen gehouden, met 25 oktober als meest genoemde datum.

Het zullen de vijfde verkiezingen in ruim drie jaar tijd worden, nadat in april 2019 een reeks van vier verkiezingen begon. Telkens leidde dit tot het aanblijven van zittend premier Benjamin Netanyahu, die de langstzittende premier uit de Israëlische geschiedenis werd. Ma..

