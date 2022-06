Drijvend restaurant gezonken

Een iconisch drijvend restaurant in Hongkong, het Jumbo Floating Restaurant, is tijdens transport in de Zuid-Chinese Zee gezonken. Het werd afgelopen week na 46 jaar weggesleept uit Hongkong, omdat het mede als gevolg van de coronamaatregelen financieel al ten onder was gegaan. Maar op de tocht naar een nieuwe bestemming is het circa 700 kilometer ten zuiden van Hongkong zondag gekapseisd en gezonken. Het restaurantpaleis behoort tot de bekendste ter wereld, mede door de rol die het bouwwerk in een reeks tv-series en films vertolkte, inclusief de James Bond-film The Man with the Golden Gun (1974) en de film Contagion (2011).