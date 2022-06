Bewoners Charkiv vrezen nieuw offensief. ‘Gebouwen kunnen we weer opbouwen, maar een mensenleven niet’

Charkiv

De vingers van Evgeny Skvortsov (19) vliegen razendsnel over de gekleurde blokken van de Rubiks Cube. In het gedimde licht in de kelder van zijn school zijn de kleuren amper van elkaar te onderscheiden. De afgelopen vier maanden had de gymnasiumstudent meer tijd over om te oefenen dan hem lief was. ‘Toen de oorlog net was uitgebroken, was de schuilkelder stampvol.’

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)



Evgeny Skvortsov leeft al bijna vier maanden in een schuilkelder. - beeld Daphne Wesdorp

Honderden families, studenten en ouderen sliepen op de zanderige grond op opblaasbedden en matrassen. Skvortsov werpt een blik over zijn schouder, en kijkt naar de tafels gevuld met dozen humanitaire middelen. ‘Na vier maanden zijn we nog ..

