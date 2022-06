Kleding uit Oeigoerse concentratiekampen ligt in Nederlandse winkels

De Nederlandse bedrijven C&A, Tommy Hilfiger, Nike en Calvin Klein importeren en verkopen nog altijd kleding die gemaakt is door dwangarbeiders in Chinese concentratiekampen. Dat blijkt uit data van commerciële zendingen die het Nederlands Dagblad heeft ingezien.

Oeigoeren en sympathisanten demonstreren op de Dam. Zij voeren actie tegen wat zij zien als de onderdrukking van de Oeigoeren in China door de regering van dat land.Â

Koploper is Nike Europa, met haar hoofdkantoor in Hilversum. Tussen januari 2021 en maart 2022 kwam maar liefst 97 procent van haar katoenleveringen van fabrieken waar volgens rapporten en internationale waarnemers dwangarbeid wordt verricht. Bij Tommy Hilfiger kwam meer dan de helft van de zendingen uit Chinese kampen, en bij Calvin Klein een derde. Beide zijn met hun hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam.

Bij het Nederlandse bedrijf C&A ging het om kleinere aantallen. Vijf procent van het aantal leveringen aan Duitsland en Nederland komt van fabrieken die verdacht worden van dwangarbeid.

Internationale onderzoeken en talloze slachtofferverklaringen tonen aan dat etnische minderheden in China gevangen worden gezet,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .