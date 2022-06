Macron moet compromissen gaan sluiten

Nu de Franse president Macron zijn meerderheid in het parlement kwijt is, zal hij stevig moeten onderhandelen om zijn plannen te kunnen uitvoeren. Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking, en wat worden de heetste hangijzers?

Emmanuel Macron verlaat het stemhokje. De Franse president verloor zondag de meerderheid in het parlement.Â

Parijs

Het is een ongekend verlies voor Emmanuel Macron: bij de parlementsverkiezingen afgelopen zondag verloor de Franse president de absolute meerderheid in de Assemblée nationale, de Franse Tweede Kamer. De coalitie van La République en marche met enkele aan hem loyale partijen bleef steken op slechts 245 van de 577 zetels. Daarmee vormen ze weliswaar het grootste blok, maar blijven ze ver verwijderd van de absolute meerderheid (289 zetels) die nodig is om wetgeving soepel door het parlement te loodsen.

De uitslag brengt forse turbulentie in het toch al sterk verdeelde Franse politieke landschap. Tegenover het verlies voor Macron staat de winst van twee oppositieblokken aan beide zijden van het politieke spectrum. Op links wist de nieuw..

