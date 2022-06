Petro eerste linkse president in Colombia

Bogota

Bijna 20 miljoen Colombianen brachten zondag hun stem uit. De overwinning van Petro (62) is bijzonder. Lang was het in Colombia nagenoeg ondenkbaar dat een linkse kandidaat serieus kans zou maken op het presidentschap. ‘Vandaag is een feest voor het volk’, schreef Petro op Twitter. ‘Laat hen deze eerste volksoverwinning vieren.’

De rijke ondernemer Hernández (77), die onder meer dankzij sociale media erg populair werd, heeft zijn verlies inmiddels toegegeven. ‘Ik hoop dat de heer Gustavo Petro weet hoe hij het land moet leiden en dat hij trouw blijft aan zijn betoog tegen corruptie’, zei hij op Facebook Live. Vanwege zijn vaak boude uitspraken en excentrieke campagnestijl wordt Hernández ook wel de ‘Colombiaanse Trump’ genoemd.

De li..

