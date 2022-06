Van ronselaar voor Trump tot felle tegenstander: de ommezwaai van Liz Cheney

Donald Trump is volgens Liz Cheney ‘de grootste bedreiging voor de democratie, die Amerika ooit heeft gekend’. Trump is ‘een man die de rechtsstaat niet respecteert’, zegt Cheney keer op keer.

Washington

Het is vooral haar ernst die indruk maakt, als Liz Cheney twee weken geleden voor het eerst spreekt in het parlementair onderzoek naar de gebeurtenissen van 6 januari. ‘Ze had zelfvertrouwen, en de camera is dol op zelfvertrouwen’, schrijft Joe Ferullo een dag later in The Hill. Ze was volgens hem duidelijk de ‘anchor’ van het hele programma, de presentator die de leiding in handen had. En ze deed het met ‘gravitas en gratie’.

Ferullo gaat zo nog even door. De Republikein Liz Cheney heeft hem, en niet alleen hem, geraakt met haar optreden. Cheney geeft de wereld een inkijkje in wat er nog te wachten staat. Ze bouwt suspense op. Ze weet meer dan ze vertelt, veel meer. Maar de details volgen later, een voor een. En die details zul..

