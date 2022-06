Chaotisch congres van de Duitse AfD maakt duidelijk: geen ruimte voor een gematigde koers

AfD-afgevaardigden stemmen op het partijcongres dat eindigde in chaos en verwarring.

Over de resolutie ontstond zondagmiddag een twee uur durend debat, waarbij AfD-rechtsbuiten Björn Höcke fel campagne voerde om haar aan te nemen. Höcke wordt verdacht van nazistische sympathieën en ligt onder het vergrootglas van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst...

Het debat over de koers liep zondagmiddag zo hoog op, dat het partijcongres eerder dan gepland werd afgeblazen. De aanleiding hiervoor was de partijresolutie ‘Een nieuwe kijk op Europa’. Daarin pleit een groep leden voor opheffing van de Europese Unie en voor een toenadering van Duitsland tot Rusland, ondanks de agressie in Oekraïne. In het stuk wordt bovendien Kremlin-woordgebruik gebezigd: er is geen sprake van een Oekraïne-oorlog, maar van een ‘Oekraïne-conflict’.

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.