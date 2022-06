Asscher ‘raadgever’ vluchtelingen EU

Brussel

Voormalig vicepremier en oudPvdA-leider Lodewijk Asscher is benoemd tot ‘speciale raadgever’ van Eurocommissaris Nicolas Schmit. Hij gaat volgens een woordvoerder in die functie de Luxemburger adviseren over ‘de kwestie van de integratie van Oekraïense vluchtelingen in de Europese arbeidsmarkt’.

Daarmee wordt een bericht van de NOS eerder op de zaterdag bevestigd. Volgens een mededeling van de Europese Commissie wordt Asscher belast met de inventarisatie van de eerste noodopvang van de vluchtelingen en hun integratie in Europese landen.