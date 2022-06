Duitsland onderzoekt misdaden van Russen

De Duitse federale recherche (BKA) doet onderzoek naar enkele honderden mogelijke oorlogsmisdaden door Russen in Oekraïne, meldt de voorzitter van de BKA, Holger Münch, in de Duitse krant Welt am Sonntag. De recherche is volgens Münch specifiek op zoek naar de militaire en politieke leiders van deze misdaden en niet alleen naar de daadwerkelijke daders zelf. ‘We hebben tot nu toe al honderden aanwijzingen ontvangen in deze richting’, aldus de BKA-voorzitter. ‘Dit is het moeilijkste deel van ons onderzoek. Het gaat om een complex puzzelstukje.’