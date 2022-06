Britse proef om migranten elektronisch te kunnen volgen

Londen

Het gaat om een proef van een jaar gericht op volwassenen die via ‘gevaarlijke en onnodige routes’ in het Verenigd Koninkrijk zijn gearriveerd en in afwachting zijn om het land uitgezet te worden. De proef is donderdag van start gegaan in Engeland en Wales en is bedoeld om te testen of het door elektronisch monitoren makkelijker wordt om regelmatig contact te houden met asielzoekers en om hun aanvragen effectiever te behandelen. Daarnaast is de proef bedoeld om gegevens te verzamelen over het aantal migranten dat onderduikt nadat ze in het VK zijn gearriveerd. Mensen die aan de proef worden onderworpen, moeten zich mogelijk aan een avondklok houden. Bovendien kunnen ze worden vastgezet en veroordeeld als ze zich niet aan bepaalde voorwaarden houden.

Volgens critici worden migranten door het plan als criminelen behandeld. Ook zijn er zorgen over mogelijk negatieve effecten van het apparaat op de mentale en fysieke gezondheid van de migranten.