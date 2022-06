Britse minister: tegenhouden migratieplan Rwanda schande

Het besluit van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om vooralsnog een streep te zetten door het Britse plan om immigranten op te vangen in Rwanda is ‘schandalig’.

Londen

Dat zegt de Britse minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken in The Telegraph. Patel zet vraagtekens bij de beweegredenen van het hof en vindt de werkwijze ‘ondoorzichtig’.

Het Verenigd Koninkrijk sloot in april met Rwanda een overeenkomst om illegale immigranten en asielzoekers tegen betaling op te vangen in het Afrikaanse land. Het plan leidde tot een storm van protest en mislukte pogingen van mensenrechtenactivisten om de vluchten te blokkeren via de rechter. Het EHRM oordeelde dinsdag alsnog dat het Verenigd Koninkrijk geen mensen naar Rwanda mocht brengen.

‘De ondoorzichtige manier waarop dit hof heeft gehandeld, is schandalig’, reageert minister Patel in de Britse krant. Volgens haar heeft het hof niet eerder een dergelijke uitspraak gedaan. ‘Daardoor ga je twijfelen aan de motivatie en het gebrek aan transparantie.’