Grillige klimaatverandering drijft Pakistanen tot waanzin

De opwarming van de aarde veroorzaakt in de noordelijke berggebieden van Pakistan zware overstromingen. In het zuiden is op sommige plekken al jaren geen druppel regen gevallen. Het extreme weer maakt niet alleen het leven ondraaglijk, het tast ook de economische ontwikkeling aan.

Islamabad

In een van de sloppenwijken van de hoofdstad Islamabad liggen de inwoners op het kale beton naar lucht te happen. In de overbevolkte buurt is geen koel plekje te vinden. Mensen weten zich geen raad met de hitte. Om de twee uur valt de elektriciteit uit. ‘We hadden dit jaar helemaal geen lente.

Vanaf maart leek het wel alsof we vanuit een koude winter plotseling in een hete zomer terecht kwamen’, vertelt Karnayleeas Gill. Hij gaat weer even liggen. Na maandenlange hittegolven met temperaturen boven de 42 graden heeft hij geen energie meer. Toch moet hij. Hij werkt als kabeltv-verkoper en daarnaast als chauffeur om de school van zijn kinderen te betalen

Het weer is in heel Pakistan van slag. In het zuiden, voornamelijk in de r..

