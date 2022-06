Zwaluwen vallen van dak in Spanje door hitte

Sevilla

De afgelopen dagen wierpen in de zuidelijke regio Andalusië duizenden vogels zich uit hun nesten, aldus de lokale natuurorganisatie Ecourbe. Vrijdag meldde de organisatie dat negen op de tien jongen uit de getroffen vogelpopulaties de hittegolf vermoedelijk niet hebben overleefd. Volgens de krant Diario de Sevilla brachten bewoners alleen al vorig weekend 400 tot 500 gevallen jongen van de beschermde gierzwaluw naar het opvangcentrum in Sevilla.

De gierzwaluwen, die op het oog veel lijken op gewone zwaluwen en ook in Nederland voorkomen, bouwen hun nest dikwijls in gaten in muren en dakconstructies. De felle zon maakt de temperatuur in de nesten ondraaglijk voor de jongen, die zo vroeg in het jaar nog niet groot genoeg zijn we..

