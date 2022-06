In het Amazonegebied zijn de mens en natuur doelwit

De moord op journalist Dom Phillips en indianen-expert Bruno Pereira in Brazilië illustreert de regelrechte oorlog die in het Amazonegebied wordt gevoerd tegen de natuur en de inheemse bevolking. Ook wereldwijd liggen milieuactivisten in de vuurlinie.

Donderdag werd bij het Europarlement in Brussel gedemonstreerd voor 'ontbossingsvrije' producten. De demonstranten hadden portretten van de vermoorde Dom Phillips en Bruno Pereira bij zich. (beeld epa / Stephanie Lecocq)

Brasilia

Wat weten we nu over de moorden in de Amazone?

Het lijkt erop dat de Britse journalist Dom Phillips en indianen-expert Bruno Pereira, die twaalf dagen geleden in het Braziliaanse Amazonegebied verdwenen, zijn vermoord door bewoners van de afgelegen Javari-vallei. Die vissen illegaal in het plaatselijke indianenreservaat, dat ook wordt belaagd door illegale houtkappers, goudzoekers en drugssmokkelaars. De verdachte die de moord bekende en de politie naar de menselijke resten leidde, Amarildo da Costa, was een visser.

Een dag voor hun verdwijning op 5 juni waren Pereira en Phillips bedreigd omdat ze de indianen zouden opstoken tegen de vissers. Pereira heeft in het verleden als lokale chef van Funai, het federale bureau dat de ..

