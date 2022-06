Kabinet steunt Europese ambities Oekraïne en Moldavië na scherpere eisen

Het kabinet stemt ermee in dat Oekraïne en Moldavië volgende week in Brussel verwelkomd worden als kandidaat-lid van de EU. Volgens premier Rutte zijn er voldoende garanties dat beide landen zwaar hervormen eer ze daadwerkelijk tot de EU kunnen toetreden. De politieke druk op Nederland was groot om zijn verzet tegen de Europese ambities van Kyiv en Chisinau te staken.