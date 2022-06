Spanning in Oost-Congo loopt op: ‘Dit is een noodkreet’

Demonstraties op de grens tussen Congo en Rwanda lopen uit de hand. Vrijdag zijn er doden gevallen. De bevolking is bang voor escalatie. ‘Dit is hoe de genocide begon.’

Goma

‘We pikken het niet langer’, schreeuwden Congolese demonstranten woensdag bij de grens met Rwanda. Er werd geplunderd en auto’s werden doorzocht op Rwandese burgers. De spanning is om te snijden en mensen zijn bang voor een herhaling van de Rwandese genocide in 1994.

De spanningen in het grensgebied met Rwanda liepen in de afgelopen weken op en leidden tot hevige gevechten tussen rebellengroep M23 en het Congolese leger. Duizenden mensen sloegen op de vlucht. De regering van Congo beschuldigt Rwanda van inmenging en het bieden van steun aan de rebellen. ‘Het is woensdag met een sisser afgelopen, maar er moet nú iets gebeuren. Anders zal het uit de hand lopen. Dit is ook hoe de genocide in 1994 begon’, zegt de Congolese Ange Ngom..

