De radicale AfD in Duitsland verkeert in een ongekende crisis. Stelt ze dan toch niet zoveel voor?

Wat is er met Alternative für Deutschland aan de hand? Een jaar geleden nog joeg de extreemrechtse beweging de gevestigde partijen in Duitsland schrik aan. Na een aantal verloren verkiezingen verkeert de partij in verwarring.

Berlijn

Het Oost-Duitse Riesa is dit weekeinde het toneel van het AfD-jaarcongres. De industriestad ligt in de deelstaat Saksen en dat moet de verzamelde AfD’ers het gevoel geven een thuiswedstrijd te spelen. Bij de Bondsdagverkiezingen in september 2021 stemde maar liefst een kwart van de kiezers in deze deelstaat op Alternative für Deutschland, waarmee de radicale beweging als grootste uit de bus kwam. Gejuich alom.

Hoe anders is de situatie nu. Bij lokale verkiezingen in uitgerekend Saksen, afgelopen zondag, trokken partijvertegenwoordigers niet één bestuurszetel of burgemeesterspost naar zich toe. Dat was een klap voor de partij die in 2013 werd opgericht uit onvrede over de euro, veranderde in een antimigratiepartij en in 2017 met 94 ..

