In Moskou staan naast Oekraïne ook de Baltische staten op de lijst van ‘te bevrijden gebieden’

De opmerkingen van Poetin over het ‘terughalen wat van Rusland was’, zoals tsaar Peter de Grote deed, waren het startsein voor praktische plannen in Moskou. Zo moeten naast Oekraïne ook de Baltische staten terug bij Rusland, om een derde wereldoorlog te voorkomen.

Hoelang gaat die oorlog in Oekraïne nog duren? Die vraag kun je vooral in Europa en Amerika vaak horen, in eindeloos veel studiogesprekken. Op de achtergrond speelt de hoop mee dat dan de confrontatie met Poetins Rusland ook weer wat kan afnemen (en daarmee de hoge energieprijzen). Back to normal, dat zou het Westen heel graag willen.

Maar dat normaal bestaat niet meer in het denken van het Kremlin. Om te beginnen is er geen denken aan dat Rusland de ‘speciale operatie’ in het oosten van Oekraïne opgeeft voor het de hele Donbas in handen heeft. De operationele plannen daarvoor van het Russische leger zijn al bijgesteld tot oktober, meldde de Oekraïense inlichtingendienst GUR. Op de historische schaal van Poetin is dat een momentopname. In..

