Steun voor EU-ambities van Oekraïne, Nederland mogelijk ook om

Kyiv

Betrokken diplomaten denken dat Nederland zijn verzet tegen die status nu zal staken. Ook de Europese Commissie zal vrijdag naar verwachting het licht voor Oekraïne – en voor Moldavië – op groen zetten. In het ontwerpadvies dat op tafel ligt staat dat de kandidaatstatus voor beide landen gerechtvaardigd is ‘in de verwachting’ dat ze snel de rechtsstaat hervormen en corruptie aanpakken. Pas dan kunnen de onderhandelingen met Brussel over toetreding daadwerkelijk beginnen.

De steun van Berlijn, Parijs en Rome kwam donderdag na een symbolisch bezoek van kanselier Scholz, president Marcon en premier Draghi aan Kyiv. Daar spraken ze onder meer met de Oekraïense president Zelensky en bezochten ze de door de Russen verwoe..

