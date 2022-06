VN-chef Guterres wil aanpak terrorisme in Burkina Faso

VN-chef Guterres dringt er bij de machthebbers in Burkina Faso op aan alles op alles te zetten om de daders van de jongste bloedige terreuraanslag op te sporen.

Bij deze aanslag in de stad Seytenga zijn afgelopen zaterdag ten minste 79 en mogelijk 165 mensen vermoord. Een week eerder vermoordden terroristen ook al ruim honderd burgers. Daarna vielen jihadisten in Seytanga een post van de militaire politie aan, waarbij elf doden vielen.

Burkina Faso wordt al langere tijd geteisterd door bloedige jihadistische aanslagen, waarbij telkens vele tientallen doden vallen. Maar volgens de VN-chef neemt de terreurdreiging in heel Afrika toe. Zowel ISIS als al-Qaeda en gelieerde terreurgroepen ‘maken in de Sahelregio een groei door en dringen ook door in Centraal en Zuidelijk Afrika’, aldus Guterres.

