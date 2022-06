Russische keten opent winkel in Belgisch dorp: ‘Poetin zit hier toch niet achter de kassa’

Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, opent een Russische prijsvechter zijn deuren in een Belgisch dorpje. De burgemeester heeft nog geprobeerd de supermarkt tegen te houden, maar klanten zijn blij dat dit niet is gelukt. ‘Poetin zit hier toch niet achter de kassa.’

Opwijk

Teleurgesteld duwt Sita Madoieva haar boodschappenkarretje langs de knalrode pallets. ‘Dat het er zo troosteloos uitziet, had ik wel verwacht van een Russische prijsvechter’, zegt ze monter. ‘Maar het aanbod valt me tegen.’

Toch stond Inez De Coninck, de burgemeester van Opwijk, niet te juichen toen de Russische keten vorige week haar eerste Belgische filiaal in haar gemeente opende. ‘De timing is hoogst ongelukkig’, zegt ze over de telefoon. ‘Rusland voert oorlog in Oekraïne, er is een boycot tegen Rusland en we hebben Oekraïense vluchtelingen in het land. Dat is geen moment om een Russische supermarkt te openen. Ik heb mijn best gedaan dat tegen te houden.’

Siberische broersMere is een discountketen van de Siberische broers Sergej en ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .