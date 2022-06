Rabbijn Marioepol: ‘Ik voel me als Jozef die vooruitgestuurd werd’

Ruim vijftien jaar bouwde Mendel Cohen (41) een Joodse gemeenschap op in Marioepol, Oekraïne. Wat betekent het om rabbijn te zijn als je gemeenschap moet vluchten en verspreid is over heel Israël en Oekraïne?

Nijkerk

Vorige week trok hij, na betaald te hebben in een tankstation, per ongeluk de deur van een wildvreemde auto open. Zo sterk was hij in gedachten verzonken. Mendel Cohen (41) is rabbijn van de enige Joodse gemeenschap in Marioepol, een door de Russen veroverde stad in Oekraïne.

Zijn gemeenschap is door de oorlog uit elkaar geslagen en de mensen hebben hem meer nodig dan ooit. Ze komen naar hem toe als ze willen vluchten, als ze geliefden moeten begraven of herbegraven of als ze hulp nodig hebben in het bureaucratische Israël, waar het merendeel van de gemeenschap naartoe is gevlucht, vaak zonder bewijs van hun Jood-zijn. En naast de praktische zaken zijn er de trauma’s.

‘Onlangs zat ik om twee uur ‘s nachts aan de te..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .