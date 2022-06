Europese leiders bezoeken voor het eerst Kyiv als steunbetuiging aan Oekraïne

De Franse president Emmanuel Macron is samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Mario Draghi aangekomen in Kyiv. Ze namen tot verrassing van velen de nachttrein naar de Oekraïense hoofdstad waar ze gesprekken zullen voeren met president Volodymyr Zelensky.

Behalve de Russische invasie zal ook de wens van Oekraïne om snel lid te worden van de EU worden besproken. Het is het eerste bezoek van de drie regeringsleiders aan Kyiv. ‘Dit is een boodschap gericht aan de Oekraïners van eenheid’, zei Macron na aankomst in Kyiv. Korte tijd later ging het luchtalarm af, een teken dat ze een land in oorlog bezochten.

Het drietal bezocht direct Irpin, vlakbij de hoofdstad, waar ze de verwoestingen van de oorlog zagen. Behalve Macron werd ook de Duitse bondskanselier de afgelopen maanden bekritiseerd dat hij niet naar Kyiv ging om zijn solidariteit te betuigen met de Oekraïners. Zelensky vindt dat de Duitsers te weinig militaire steun geven in de st..

