‘Agressie tegen Syriërs neemt toe’

Boven op een zware economische crisis, draagt Libanon de zorg voor enorme aantallen Syrische vluchtelingen. Dat gaat zo niet langer, zegt Najla Chahda, de regionale landendirecteur van Dorcas. ‘We moeten gaan kijken of mensen kunnen terugkeren naar Syrië. Daar zijn gebieden waar het beter is dan hier.’

Syrische vluchtelingen in een tentenkamp in de Bekaavallei in het oosten van Libanon.

Beiroet

Ze is net terug uit Damascus, vertelt Najla Chahda vanuit haar kantoor in de Libanese hoofdstad Beiroet. Als landendirecteur Syrië en Libanon voor hulporganisatie Dorcas reist ze veel tussen de twee landen, die bovenaan lijstjes staan in het nieuwe rapport van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) over ontheemding.

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011, is Syrië het land waar wereldwijd de meeste vluchtelingen vandaan komen. Buurland Libanon vangt een merendeel van die mensen op, en huisvest daardoor de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking. Zeker 1,5 miljoen Syriërs hebben toevlucht gevonden in Libanon. ‘We zijn buren, dus het was normaal dat de meeste vluchtelingen uit Syrië naar ons toe zouden komen’, vindt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .