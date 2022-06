UNHCR: 8 op de 10 vluchtelingen opgevangen in niet-westerse landen

Het overgrote deel van de vluchtelingen in de wereld wordt opgevangen in niet-westerse landen. Turkije huisvest de meeste, gevolgd door Oeganda en Pakistan. Per hoofd van de bevolking vangt Libanon de meeste mensen op: 1 op de 8 inwoners van het land is gevlucht uit eigen land.

Den Haag

Dat blijkt uit het rapport dat de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) jaarlijks uitbrengt over de wereldwijde vluchtelingensituatie in het voorgaande jaar. De cijfers gaan dus over 2021. ‘Het idee dat Nederland wordt overspoeld door vluchtelingen klopt niet’, zegt Femke Joordens van de UNHCR. ‘Mensen die vluchten voor oorlog, vervolging en geweld gaan voornamelijk naar buurlanden, niet naar Nederland of België.’ Twee derde van de mensen die vorig jaar vluchtten, komt uit vijf landen: Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar. ‘Als je kijkt hoeveel van hen hier eindigen, is dat niet erg veel.’

In 2021 werd meer dan tachtig procent van de mensen die de grens over vluchtten, opgevangen in landen met lage en middeninkomens..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .