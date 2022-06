Doodstraf voor moord op Koptische priester

In Egypte is een man tot de doodstraf veroordeeld voor het vermoorden van een Koptische priester. De moord zorgde voor veel opschudding in het land.

In 2011 demonstreerden enkele honderden mensen in Amsterdam tegen het geweld tegen kopten in Egypte.Â

Caïro

De 56-jarige priester Arsanious Wadid werd op 7 april neergestoken op een populaire boulevard langs de kust bij Alexandrië. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Veroordeeld voor de moord is de 60-jarige Nehru Tawfiq. De rechtbank twijfelde eerst nog aan de mentale gesteldheid van de man, totdat psychologisch onderzoek hem volledig toerekeningsvatbaar verklaarde.

Tawfiq zat eerder al in de gevangenis voor betrokkenheid bij terroristische aanslagen, tot een presidentieel pardon daar een einde aan maakte. Ook zou hij in de jaren negentig lid zijn geweest van een extremistische moslimgroepering. Tijdens een rechtszitting afgelopen maand riep hij ‘Allah is groot’ door de rechtszaal he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .