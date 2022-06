Rwanda wil de asielzoekers wel overnemen van de Britten. Waarom?

Het Hope Hostel in Kigali wordt geschikt gemaakt voor de komst van asielzoekers die Groot-Brittannië naar Rwanda wil sturen. (beeld afp)

Kigali

Waarom neemt Rwanda asielzoekers uit Groot-Brittannië op?

Omdat we willen helpen, zo verklaarde president Paul Kagame (64) in april, kort na de aankondiging van de asielzoekersdeal met de regering van premier Boris Johnson. Asielzoekers die het ‘slachtoffer’ zijn van mensensmokkelaars, kunnen in Rwanda een waardig heenkomen vinden. Bovendien helpt Rwanda zijn ‘partner’ Groot-Brittannië uit de brand, aldus Kagame.

Kagame deed zijn uitspraken tijdens een diner met buitenlandse diplomaten. Hij verwees uitdrukkelijk naar een afspraak die Rwanda reeds in 2018 maakte met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Deze afspraak laat volgens Kagame goed zien dat Rwanda meehelpt bij het oplossen van internationale vraagstukken omtrent migratie en asiel.

