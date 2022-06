Europese rechters houden Britse deportatievlucht naar Rwanda tegen

Enkele uren voordat de bijna 6 ton kostende chartervlucht vanaf een militair vliegveld in West-Engeland met zeven migranten zou vertrekken, kwam er onverwacht nieuws uit Straatsburg. In een spoedprocedure die door een uit te zetten Irakese migrant was aangespannen, hadden de Europese rechters geoordeeld dat een goede behandeling in het Afrikaanse land niet was gegarandeerd. De uitspraak leidde ertoe dat de hele vlucht moest worden geannuleerd. Het cabinepersoneel was al aan boord van de Boeing 767 geklommen.

De interventie is een klap voor de regering-Johnson. In eigen land waren de belangrijkste juridische hobbels reeds genomen. Maandag had het Britse Hooggerechtshof de principiël..

