In Parijs draait het om Oekraïne

De Russen zijn er niet bij in Parijs. Oekraïne wel. De stand is beplakt met foto’s van Oekraïense soldaten en kapotgeschoten Russische tanks en voertuigen.

Parijs

‘Het gaat niet om materieel’, zegt brigadegeneraal Glenn A. Dean dinsdag in een hal waar voor miljarden euro’s aan militaire spullen staat. ‘Het gaat om visie, durf en leiderschap; dat telt in een conflict.’ Het zijn gewaagde en tegelijkertijd ware woorden uitgesproken op Eurosatory, de grootste defensiebeurs van Europa, deze week in een enorm beurscomplex ten noorden van Parijs.

De Amerikaanse landmachtgeneraal mag tijdens Eurosatory een halfuurtje vullen over de oorlog in Oekraïne. ‘Logistiek is belangrijk’, zegt hij. ‘Zonder logistiek was Amerika geen superpower. Wij zijn in staat om in korte tijd brigades met hun spullen waar ook ter wereld in te zetten.’ Dean kan het niet laten om een prikje uit delen naar de Rus..

