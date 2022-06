Máxima bezoekt Ivoorkust

Koningin Máxima tijdens een veldbezoek in Abobo, een plaats in Ivoorkust. De internationale non-profitorganisatie CARE heeft hier een project opgezet om mensen toegang te geven tot financiële diensten. In haar rol als speciaal gezant op het gebied van financiering bezoekt Máxima het West-Afrikaanse land. Vanavond reist de koningin door naar Senegal.