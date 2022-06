Een hersendode jongen (12) in Engeland mag door artsen van de beademing worden gehaald, zo heeft een Londense rechtbank besloten. Het vonnis gaat in tegen de wens van de ouders.

Londen

Zijn ouders willen dat de behandeling van hun zoon zo lang mogelijk wordt voortgezet. Archie Battersbee werd het middelpunt van een juridisch geschil nadat hij begin april thuis ernstig gewond was geraakt. Hij deed volgens zijn moeder vermoedelijk mee aan een online challenge waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken, schrijven Britse media. Zijn moeder vond haar bewusteloze zoon met een band om zijn hoofd. Het kind is nooit meer bijgekomen.

De ouders willen dat de behandeling van Archie doorgaat zolang zijn hart nog klopt, terwijl artsen van het Royal London Hospital vinden dat hij van de beademing moet worden gehaald. Het bestuursorgaan van het ziekenhuis vroeg vervolgens aan de rechtbank wat het beste is voor het kind. De rechter heeft nu toestemming gegeven om de behandeling te staken.

‘Als Archie aan de beademing blijft, is de waarschijnlijke uitkomst voor hem een plotselinge dood en zijn de vooruitzichten op herstel nihil’, staat in het vonnis. ‘Hij heeft geen plezier in het leven en zijn hersenbeschadiging is onherstelbaar. Zijn toestand zal niet verbeteren.’

Moeder Hollie Dance is kapot van de uitspraak en ook erg teleurgesteld, bericht de Britse omroep Sky News. ‘Na weken van juridische strijd, toen ik aan het bed van mijn kleine jongen wilde zijn, is een oordeel op basis van MRI-scans niet goed genoeg’, zei ze. Dance verwees naar een verklaring van een medisch expert in de rechtbank. De deskundige zei dat Archie ‘zeer waarschijnlijk’ hersendood is. Dance vindt ‘zeer waarschijnlijk’ niet goed genoeg en wil meer zekerheid. De rechter stelt op basis van die scans dat de jongen al in feite op 31 mei is overleden.